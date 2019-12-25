الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قرار مفاجئ للرئيس اليمني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للرئيس اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحافية، مساء الثلاثاء، عن قرار مفاجئ اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مطلع الشهر الماضي.

ونقلت عن مصادر رئاسية مطلعة، أن الرئيس هادي وجه بتجميد الشق السياسي في الاتفاق، الذي رعته المملكة العربية .

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت أن الرئيس هادي، وجه الجانب الحكومي بعدم مناقشة الشق السياسي في الاتفاق لحين الانتهاء من الشقين العسكري والأمني، مؤكدا رفضه القفز على بنود الاتفاق أو الانتقاء في تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار المصدر أن المملكة العربية السعودية (راعية اتفاق الرياض) وعدت الرئيس بإنجاز الشقين الأمني والعسكري، قبل الحديث ومناقشة الشق السياسي وفقا لصحيفة عدن الغد المحلية.

والشق السياسي في اتفاق الرياض هو الخاص بتعيين محافظين وتشكيل حكومة مصغرة تضم جميع قوى الشرعية.

ورغم مضي أكثر من شهر ونصف على توقيع اتفاق الرياض، لم يتم تنفيذ أي من بنوده، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله بين طرفيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ للرئيس اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا