شكرا لقرائتكم خبر عن السبب صادم ... عريس سعودي يطلق عروسته ليلة الدخله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبب صادم ... عريس سعودي يطلق عروسته ليلة الدخله

تحدث بعض من الغرائب في حفلت الزفاف، ولكن لا يمكن أن نتخيل أنه يمكن أن يكون الغريب في حفل الزفاف، هو أن يقوم العريس برمي يمين الطلاق أمام أهل العريس والعروسة.تدور أحداث تلك القصة غريبة الأطوار في أحد القاعات لإتمام مراسم الزفاف في المملكة العربية السعودية.



هذا الشاب تقدم لخطبة تلك الفتاة، وبالفعل تم إتمام الزواج وكتب الكتاب، وقام بّإقامة الفرح في كبار قاعات الأفراح في المملكة، وأراد العريس أن يقوم بالتقاط صورة تذكارية مع عروسه، ولكن أول ما شاهد عروسه، أصيب بالفزع وهرب منها على الفور، وأخذ يردد كلمة واحدة ،ليست تلك الفتاة هي فتاة أحلامي، لا هي تلك التي دوما كنت أحلم بها، وقبل أن يتركها ويخرج من القاعة قام برمي يمين الطلاق عليها.

جديد اب برس :

Advertisements



قال العريس إلي الفتاة أنا آسف، هل لأحد أن يتخيل ما الذي كانت تشعر تلك الفتاة، وهي تنكسر أمام أقاربها وأصدقائها، كما أن السبب واضح بأن تلك الفتاة قبيحة، وهذا جعلها تدخل في صدمة كبيرة أمام الحاضرين، ولكن السبب في أن كل هذا يحدث، واللوم الكبير على عائلة الفتاة التي رفضت أن الشاب يري عروسه قبل الزفاف كما شرع الله، كما أن العريس طريقته كانت مهينة جدا، فيمكن أن يجد طريقة أخرى للتعبير عن رفضه، وليس بتلك الطريقة التي جعلتها تشعر بالانكسار.فتلك الأسرة ظلمت الفتاة وظلمت هذا الشاب، وهذا نتيجة ظلمهم.