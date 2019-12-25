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بعد تبرئته من دم خاشقجي ... بدء ملاحقة سعود القحطاني دوليا

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عدن - ياسمين التهامي - بعد تبرئته من دم خاشقجي ... بدء ملاحقة سعود القحطاني دوليا

أعرب وليد الهذلول شقيق الناشطة المحتجزة منذ أكثر من عام لجين الهذلول عن رغبته في مقاضاة المسؤول السعودي السابق، سعود القحطاني دوليا.

واستفسر شقيق لجين الهذلول على حسابه في "تويتر" عن كيفية رفع دعوى ضد سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بتهم تتعلق بـ"جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لجين".

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ودعا شقيق الناشطة السعودية المعتقلة بالسعودية "من لديه دراية في هذا الشأن أن يتواصل معه".يذكر أن النيابة العامة برأت أمس المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وأعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين، أدينوا في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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