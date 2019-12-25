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صنعاء - ياسمين الخيامي - معلمة حسناء وفي غاية الجمال تكشف كل مفاتن جسدها حتى المستور منها في الفصل الدراسي ..وهكذا كانت ردة فعل الطلاب المراهقين والهائجين منهم

2019/12/25 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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