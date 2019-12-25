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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمتلكان ملايين الدولارات...تعرف من هو الاكثر ثراء النجم البرتغالي رونالدو ام النجم الارجنتيني ميسي ( شاهد كم يمتلك كل واحد من المال )

2019/12/25 الساعة 09:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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