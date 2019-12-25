شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز 5 عمليات في العام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

شهدت اليمن خلال العام 2019 الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.



وينشر "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز العمليات العسكرية التي حدثت خلال العام في عدد من المحافظات اليمنية:

استهداف العند:

في العاشر من شهر يناير 2019، قصفت طائرات مسيَّرة حوثية قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج، جنوبي اليمن، أثناء إقامة عرض عسكري.

وقد أصيب في القصف نائب رئيس هيئة الاركان العامة الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح، والقائد العسكري البارز جواس، بالإضافة الى رئيس هيئة الأركان العامة.

لاحقا، أعلن عن استشهاد اللواء صالح الزنداني متأثرا بإصابته، وكذلك اللواء الركن محمد صالح طماح.

استشهاد أبو اليمامة:

مطلع أغسطس من العام 2019، أعلن عن استشهاد قائد الأول دعم وإسناد، العميد منير اليافعي، المكني (أبو اليمامة) في مدينة عدن بقصف جوي أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه.

واستشهد مع أبو اليمامة آخرون ممن حضروا العرض العسكري بمعسكر الجلاء في البريقة.

أحداث عدن وأبين وشبوة:

بعد استشهاد أبو اليمامة بأسبوع، اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة عدن، بين قوات المجلس الانتقالي، ومسلحي حزب الإصلاح، داخل مدينة عدن.

انتهت المواجهات بسيطرة قوات الانتقالي على عدن، قبل أن تتقدم إلى أبين وتبدأ عملية عسكرية في شبوة.

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بينما كانت قوات النخبة الشبوانية تدعو المحسوبين على الإصلاح إلى تسلم ما تحت سيطرتهم دون قتال، استقدم أنصار الأخير قوة كبيرة من مأرب وباغتوا النخبة وتمكنوا من التقدم إلى منطقة العلم الواقعة بين زنجبار عاصمة أبين ومدينة عدن.

وللسيطرة على عدن، أوعز الإصلاح لأنصاره داخل المدينة بإثارة الفوضى وإعلان السيطرة على مديريات في المدينة، لكن قوات الحزام والمقاومة الجنوبية كانت مستعدة جيدا، وتمكنت من القضاء على تلك الخلايا خلال ساعات، قبل أن تتقدم إلى أبين وتصل حدود شبوة، في هجمة عكسية ثالثة.

وهنا تدخلت المملكة العربية السعودية ودعت الطرفين إلى حوار في جدة، ومن ثما حوار آخر في عاصمتها تمخض عن "اتفاق الرياض" الذي لازالت مليشيا الإصلاح تعرقل تنفيذ بنوده حتى اليوم.

تبني المليشيا هجوم أرامكو:

هجمات منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية، أو الهجمات على منشأتي بقيق وهجرة خُرَيص، هي هجمتان شُنّتا بطائرات مُسيّرة إيرانية وصواريخ كروز في شهر سبتمبر 2019، واستهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما يُعدُّ أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وانطلقت الطائرات المجنحة الإيرانية والصواريخ الجوالة باتجاه المعملين الواقعين في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

الهجمات التي وُصِفت بالإرهابية قوبلت بإدانات محلية وعربية ودولية عديدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي: "استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".

وأعلنت مليشيا الحوثي مسئوليتها عن العمليات رغم أن كل التحقيقات والتحليلات أكدت وقوف إيران وراءها.

اغتيال عدنان الحمادي:

مطلع شهر ديسمبر 2019، أعلن في تعز عن اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

ويخضع متهمون باغتيال الحمادي، بينهم شقيقه جلال، للتحقيق في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من مرور شهر على الحادثة، إلا أن لجنة التحقيق برئاسة النائب العام، لم تنشر أية نتائج.

ويرفض أقارب الحمادي دفن جثته قبل إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في القضية.