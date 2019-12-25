شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يعترف بقتل زوجته ويبرر: «امتنعت عني» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل مصري على ضرب زوجته حتى الموت داخل شقتهما بسبب الخلافات الزوجية بينهما. وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة، موضحًا أنه ليلة الواقعة كان تحت تأثير المخدرات. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح أنه أمر زوجته ببعض الأوامر لكنها امتنعت عنه، قائلا: «ضربتها ولم أشعر بنفسي إلا وهي تنزف من فمها وسقطت جثة هامدة».

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