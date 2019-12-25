شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مفتي سعودي يفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن أصوات الحيتان وعلاقتها بقرب قيام الساعة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى خالد بن عبدالله المصلح، عضو الإفتاء السعودي وأستاذ الفقه بجامعة القصيم، وجود أي علاقة بين أصوات الحيتان والإشارات بقرب عذاب أو "أشراط الساعة".

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وقال المصلح في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول علاقة أصوات الحيتان بعلامات الساعة: "لا، ليس فيها دليل، هذه الأصوات مثل زئير الأسد، ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات، وهي مفزعة، ولا علاقة لها بأشراط الساعة، فهي ليست دلالة على آخرة، أو قرب حدوثها، وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس".

وكان نشطاء في عدة دول ساحلية في المنطقة العربية تداولوا مؤخرا مقاطع فيديو تضمنت أصواتا مفزعة غريبة، قيل إنها صادرة عن "الحوت الأزرق".

وفيما تعددت التفسيرات والتخمينات بشأنها، أعلنت وزارة البيئة المصرية، أن الأصوات المسموعة في التسجيلات مفبركة وغير حقيقية.

المصدر: سبق