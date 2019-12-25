نقابة الصحفيين تطالب المليشيا بإطلاق سراح الصحفي الصمدي بعد تدهور حالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين تدهو الوضع الصحفي للصحفي عبد الحافظ الصمدي المعتقل لدى الحوثيين.



وطالبت النقابة، في بيان لها أمس الثلاثاء، كانون الأول 24، 2019.، بسرعة الإفراج عن الصمدي.

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و استنكر بيان النقابة ظروف الاعتقال التعسفي والحرمان من حق التطبيب.

وأكدت أن الجرائم بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم ولابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة.