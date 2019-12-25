عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد طفل وإصابة آخر جراء انفجار لغم حوثي في الجوف

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استشهد طفل وأصيب آخر، أمس الثلاثاء، في محافظة الجوف جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وأفادت مصادر محلية ،أن لغم أرضي زرعته المليشيات الحوثية انفجر ،صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد الطفل مبارك محمد غرزه 10 سنوات وإصابة الطفل زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات .

وأشارت المصادر، إلى أن الحادثة وقعت أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف .