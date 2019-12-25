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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد طفل وإصابة آخر جراء انفجار لغم حوثي في الجوف
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استشهد طفل وأصيب آخر، أمس الثلاثاء، في محافظة الجوف جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأفادت مصادر محلية ،أن لغم أرضي زرعته المليشيات الحوثية انفجر ،صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد الطفل مبارك محمد غرزه 10 سنوات وإصابة الطفل زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات .
وأشارت المصادر، إلى أن الحادثة وقعت أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف .
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