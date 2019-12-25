شكرا لقرائتكم خبر عن رخيصة ومتوفرة في كل مكان...5 أعشاب تُنظف الكلى بشكل طبيعي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تُعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان التي تقوم بالعديد من الوظائف الهامة؛ مما يجعل الجميع يحرص على تجنب الإصابة بالفشل الكلوي أو الأمراض الأخرى التي تعيق وظائف الكلى.
وكشفت مجلة ” هيلث آند هارت ريسيرش” أن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تخفف الضغط على الكليتين حتى تتمكنا من القيام بعملهما بشكل أفضل، حيث يجب أن يتناول الإنسان بعض الأعشاب التي تساهم في ذلك.
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ويعتبر الثوم من أبرز الأطعمة التي لها تأثير وقائي على الكلى والأعضاء الأخرى، فيحتوي الثوم أيضًا على خصائص مدرة للبول تساعد على التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم.
والكركم أيضًا من بين الأعشاب التي تعطي نكهة مميزة وفي الوقت ذاته يقلل من تأثير جزيئات الالتهابات والانزيمات التي تسبب مرض الكلى المزمن.
ويمكن تناول الزنجبيل؛ الذي يعتبر وسيلة فعالة لدعم الهضم الصحي، إضافة إلى أنه يقلل من الالتهاب والألم في جميع أنحاء الجسم.
ويعتبر التوت البري أيضًا من الأعشاب التي يوصي بها لمن يعاني من التهاب المثانة؛ حيث أنه يمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية والكلى.
ويقلل عشب البقدونس من تراكم السموم في الكليتين، حيث يحتوي البقدونس على مركبات تسمى apiol وmyristicin، وهي مدرات بول طبيعية.
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