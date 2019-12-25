عاجل : فلكي يمني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة"شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شف فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات الاجواء في اليمن خلال الفترة القادمة.

وتوقع الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، بتأثر الأجواء بكتلة هوائية دافئة نسبياً قد تصل معها معدلات درجات الحراره مع نهاية شهر ديسمبر إلى مستويات قياسية في الإرتفاع.

واشار عياش الى أن إستمرار تأثير الكتلة على الأجواء قد يستمر مع مطلع العام القادم 2020م.

ونوه بأن المؤشرات تشير الى أن الأجواء ستكون مُعتدلة تُصادف موعد قِران شهر الـ11 في 1/6، مع مؤشرات أولية توحي بحالة من عدم الإستقرار الجوي قد تكون مُحتمله خلال شهر يناير مع فرص ضعيفة لهطول بعض الأمطار المتفرقة.

وتسود أجواء باردة بمعظم المناطق اليمنية خلال الفترة الحالية

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