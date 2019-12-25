شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : المجلس الانتقالي يتعرض لطعنة غادرة من الرئيس هادي.. والقوات السعودية تؤكد وقوفها المساند للرئاسة.. مرحلة تسليم رقاب أبناء الجنوب للقتلة تبدأ في غير أوانها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل المؤامرات الكبيرة التي يتعرض لها المجلس الانتقالي، قالت مصادر رئاسية مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بتجميد الشق السياسي في اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رعته المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي.

جديد "الخليج 365"

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وأكدت المصادر أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وجه الجانب الحكومي بعدم مناقشة الشق السياسي في الاتفاق لحين الانتهاء الشقين العسكري والأمني، مؤكدا رفضه القفز على بنود الاتفاق أو الانتقاء في تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار المصد ان المملكة العربية السعودية (راعية اتفاق الرياض) وعدت الرئيس بإنجاز الشقين الأمني والعسكري، قبل الحديث ومناقشة الشق السياسي.

والشق السياسي في اتفاق الرياض هو الخاص بتعيين محافظين وتشكيل حكومة مصغرة تضم جميع قوى الشرعية.

ورغم مضي أكثر من شهر ونصف على توقيع اتفاق الرياض، لم يتم تنفيذ أي من بنوده، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله بين طرفيه.

والشقين الأمني والعسكري في الاتفاقية تصوره الشرعية انه تسليم القوات الجنوبية لاسلحتها الثقيلة والانسحاب من العاصمة عدن، وتسليم رقبة أبناء الجنوب للقتلة.