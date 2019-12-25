شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صورة لنجل حسين الحوثي تعرضه للخطر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، صورة لنجل الصريع حسين الحوثي، اعتبروا أنها تعرضه للخطر. وقال النشطاء أن صورة المدعو العميد علي حسين بدرالدين الحوثي مدير عام مكتب وزير الداخلية، بحكومة المليشيا غير المعترف بها، تشبه أبيه. جديد "الخليج 365" Advertisements زاعمين أن تلك الصورة تعد في إطار الحرب الباردة؛ في تجاهل لمفهوم وماهية الحرب الباردة ومنشأها. وسخر النشطاء بشكل واسع من الرتب التي يحملها المدعو؛ اذ قالوا أنها رتب ربانية، ولا تؤخذ بالتدرج كبقية اليمنيين!.

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