شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اختفائه عن الأنظار لفترة طويلة...عمار عفاش في مهمة لإنقاذ أخيه "طارق صالح""تفاصيل مخيفة" وسط تصفية وثارات لا تنتهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار الخلافات التي تعصف بقوات طارق عفاش، وبعد انسلاخ العديد من قياداته وعودتهم إلى صنعاء، تتفاقم المشكلات داخل قواته الممولة إماراتياً، حيث حصل خلاف شديد بين فؤاد جهنم وهيثم بري، احد قيادات الالوية التهامية السابقة، التي انضمت مؤخراً لقوات طارق عفاش، بعد ان اشترى ولاءاتهم وباعوا قضيتهم وخرجوا عن جلدهم التهامي.

وقد اختلفوا فيما بينهم قبل امس الفائت لمن تكون القيادة، وبعد مشادات كلامية حادة انتهت بمقتل عزالدين قعموص، الذي انضم هو ايضاً لقوات طارق عفاش.

جديد "الخليج 365"

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فيما يعمل عمار عفاش على التخطيط والتدبير لتفكيك الالوية التهامية، لاظهار اخوه طارق عفاش انه المنقذ للتهاميين وقادر على حل خلافاتهم، تظهر مخططاتهم في تفجير الصراعات بين التهاميين تصل الى حد القتل، لتأجيج الثارات فيما بينهم، وجعلهم منبوذين وغير مقبولين في حال ارادو العودة لفصيلهم التهامي، بعد ان اشترى ولاءاتهم عمار عفاش وجعل منهم قتله

يأتي ذلك ضمن عملية التفكيك التي يقودها طارق عفاش ضد القوات التهامية، لغرض فرض السيطرة عليهم وادخالهم في جرائم قتل وتصفية وثارات لا تنتهي.