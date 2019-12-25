عاجل : تبادل لإطلاق النار وسط مكة المكرمة وسقوط عدد من الضحايا "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول وقوع مضاربة بأحد الشوارع في حي الشرائع بمكة المكرمة، بين مجموعة من الأشخاص. وأسفرت المضاربة عن إصابات طعن وجروح بسيطة، ولم ينتج منها أي وفاة. جديد "الخليج 365" Advertisements وغادر المصابون المستشفى، ولا يزالوا رهن التوقيف، فيما تبحث الجهات الأمنية عن شخصين آخرين؛ شاركا في المضاربة.

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