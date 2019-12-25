شاهد فيديو : فاضح يكشف كل مفاتن الفنانة هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها

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عدن - ياسمين التهامي - مصدر في الرئاسة اليمنية : يكشف حقيقة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة حافظ معياد وصول قوات ضخمة ولواء بكامل معداته من الجوف إلى شبوة استعدادا لاقتحام العاصمة الموقتة عدن وسياسي يكشف مخطط الإخوان "هل انتهى اتفاق الرياض؟" القوات السعودية تطالب الميسري بمغادرة المهرة فورا والأخير يرفض وتوتر عسكري تشهده في المحافظة شاهد بالفيديو : الشاعر محمد المسمري يقصف جبهة بن زايد .. بقصيدة قويه تجتاح مواقع التواصل الاجتماعية ( شاهد)

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