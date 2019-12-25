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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما يحدث في جسمك حين تتناول حبة فياجرا واحدة فقط ... دراسة دولية حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة

بالرغم من كون العديد من الأشخاص على دراية تامة بالغرض الرئيسي من استخدام المنشط الجنسي الأشهر للرجال "فياجرا"، إلا أن القليل يعرف كيفية عمل هذا المنشط بشكل رئيسي. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن دراسة طبية استطاعت أن تلخص مراحل عمل المنشط الجنسي للرجال منذ تناوله وحتى بعد إتمام العلاقة الجنسية، حيث قالت إن في الدقائق الـ 12 الأولى يتم امتصاص الدواء بسرعة في الدم، وهو ما يساهم في الانتصاب القوي والسريع، لاسيما وأنه يعمل على توسيع جدران الأوعية الدموية في القضيب ليسمح بمزيد من تدفق الدماء داخل الأوعية. جديد اب برس : Advertisements كما وجدت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب يتمتعون بصلابة أقوى وأسرع بمقدار 12 دقيقة. وتؤكد الدراسة أن في النصف الساعة الأولى من تناول الفياجرا، تتم عملية الانتصاب في معظم الحالات التي تعاني من الضعف، حيث يسمح المنشط بزيادة تدفق الدم لفترات أطول، وهو ما يضمن استمرار الانتصاب. ومع اقتراب مرور الساعة الكاملة على تناول الفياجرا، يكون الانتصاب وصل إلى معدله الأقصى، بأعلى مستوى من تركيز الدم في القضيب، وهو السبب الذي يجعل الخبراء ينصحون بتناول المنشط الجنسي قبل فترة زمنية من 30 إلى 60 دقيقة قبل ممارسة العلاقة الحميمة. وتشير الدراسة إلى أن مع مرور 4 ساعات يتناقص مفعول الفياجرا بنسبة 50%، بحيث يستطيع المرء التخلص من شهوته بالكامل دون تغير جذري في معدلات الانتصاب، ولذلك ينصح الخبراء بزيارة الطبيب إذا لم يحدث ارتخاء في عضلات القضيب خلال الساعات الأربعة الأولى من تناول المنشط الجنسي.

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