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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" ناشط بارز يعلق بسخرية على احراق الحوثيين لاحزمة البالطوهات ! ... ابرز ناشطة حوثية في "اروبا" تظهر بهيئة متبرجة وسافرة

نشر الناسط اليمني في مواقع التواصل الاجتماعي " يوسف عجلان " صورة لناشطة حوثية في الخارج تظهر بهيئة سافرة لا تتناسب مع التقاليد اليمنية المحافظة . " اب برس " ينشر نص التغريدة والصورة المرفقة : "واحدة من كتيبة الناشطات الحوثيات الكيوتات المرابطات في العواصم الغربية. جديد اب برس : Advertisements في صنعاء .. أعلن الحوثيون حربا مقدسة على أحزمة البالطوهات وناشطاته يحاربن الاستكبار والعدوان باللبس القصير".

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