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عدن - ياسمين التهامي - هذه قائمة الهواتف التي ستُحرم من 'واتساب' في 2020

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك" عن توقف تطبيقها للتراسل عن العمل على ملايين الأجهزة المحمولة القديمة على مستوى العالم العام المقبل، حيث أوقفت الشركة دعمها لمثل هذه الهواتف العاملة بإصدارات قديمة من أندرويد و iOS و Windows Phone تماماً. وفي ظل وجود أكثر من مليار مستخدم عبر 180 دولة، فإن "واتساب" يعد أحد أكثر أنظمة المراسلة شعبية في العالم، لكن في العام القادم، يمكن للملايين من هؤلاء أن يجدوا أنفسهم معزولين، مع إعلان الشركة أنها ستتوقف قريباً عن دعم هواتف "أندرويد" و"آي أو إس" القديمة. جديد اب برس : Advertisements وأكدت خدمة المراسلة الشائعة من خلال تدوينة جديدة وصفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها المحدثة أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس iOS 8" ستفقد إمكانية الوصول إلى "واتساب" اعتباراً من الأول من شهر فبراير 2020. وبمعنى آخر، إذ كان لدى المستخدم هاتف iPhone 4 أو إصدار أقدم، أو جهاز أندرويد صادر قبل عام 2011 (مثل Google Nexus One أو Samsung Galaxy S)، فمن غير المحتمل أن تتمكن من تثبيت "واتساب" من متجر "آب ستور" أو متجر "غوغل بلاي". وتشمل الأجهزة البارزة التي تفقد دعم "واتساب" أجهزة "آيفون" الأقدم من iPhone 5 وجميع أجهزة Microsoft Lumia وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف "أندرويد" الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله، مثل Samsung Epic 4G و Motorola Droid X. وبالنسبة لمستخدمي "واتساب"، الذين ثبتوا التطبيق على جهاز قديم، فقد ذكرت الشركة أن بعض الميزات قد تتوقف عن العمل في أي وقت، ولن يتمكن المستخدمون بعد الآن من إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الحالية. كما أن الأخبار السيئة تطال مستخدمي هواتف "ويندوز فون" Windows Phone أيضاً، حيث تقول "واتساب" على موقعها على الويب: إنها ستتوقف عن دعم هذه المنصة اعتباراً من 31 ديسمبر 2019. وتوصي "واتساب" المستخدمين الذين يرغبون في متابعة استخدام الخدمة بالحصول على جهاز يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 على الأقل أو هاتف آيفو

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