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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس عفاشيا ولا شرعيا ولا جنوبيا ولا من الحوثيين..هذا هو القيادي الوحيد الذي يستطيع تغيير المعادلة وتعمل له السعودية والامارات الف حساب ( الاسم + الصورة )

2019/12/25 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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