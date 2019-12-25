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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفوضية اللاجئين: توزيع ملابس على 500 شخص في صنعاء وعمران وذمار الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الثلاثاء، أنها قدمت ملابس شتوية لأكثر من 500 فرد من كبار السن والأطفال في صنعاء وعمران وذمار.

وقالت المفوضية في بيان لها، أنه سيتم توزيع المزيد من الملابس الدافئة ، مثل السترات والبيجامات ، في عدد من أنحاء اليمن خلال المراحل المقبلة.

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