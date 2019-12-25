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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. توزيع مساعدات غذائية جديدة في النخيلة بالدريهمي الأربعاء 25 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 في إطار خدماتها الإنسانية والخيرية، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، الثلاثاء، بتسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة .

Advertisements وشملت المساعدات الجديدة، والتي تأتي ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل، سلال غذائية متكاملة لأكثر من 300 أسرة موزعة على قرية النخيلة والتجمعات السكانية الأخرى في محيطها . وتستهدف المساعدات الغذائية الأسر النازحة، يليها الأسر الفقيرة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي . من جانبهم، عبر المستفيدون عن سعادتهم بتدفق المساعدات الغذائية شاكرين دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتها الإنسانية والتي وصلت ولا تزال تصل كل نازح ومحتاج في ظل ظروف استثنائية وانعدام سبل العيش .

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