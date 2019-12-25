الزُبيدي يؤكد: المجلس الانتقالي يولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي يؤكد: المجلس الانتقالي يولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس يولي اهتماما كبيراً بالجمعيات والمؤسسات المهتمة بذوي الإعاقة.



جاء ذلك خلال لقاء الزُبيدي في مكتبه في العاصمة عدن، مساء الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، محمد قائد الشاعري.

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وأشار الزبيدي خلال اللقاء، إلى استعداد المجلس لتقديم المزيد من الدعم للبرامج والأنشطة التي تعزز ثقة ذوي الإعاقة بأنفسهم كأفراد منتجين مثل غيرهم في المجتمع.

وناقش اللقاء، الأنشطة والبرامج التي تنفذ عبر الجمعيات التي يدعمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، للاهتمام بأفراد هذه الشريحة لإدماجهم في المجتمع، وكذلك المعوقات والمعضلات التي تعترض سير تنفيذ تلك الأنشطة.

وخلال اللقاء،أشاد الزُبيدي بالجهود التي تبذلها قيادة الصندوق والدعم الذي يقدمه للجمعيات والمؤسسات المهتمة بتأهيل شريحة ذوي الإعاقة، وبرامجها الهادفة لتنمية المهارات التي يتمتع بها أفراد هذه الشريحة.