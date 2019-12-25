شكرا لمتابعة خبر عن القوات السعودية تطالب الميسري بمغادرة المهرة فورا والأخير يرفض وتوتر عسكري تشهده في المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/25 الساعة 05:37 صباحاً (سمابرس - متابعات) متعلقات شاهد بالفيديو : الشاعر محمد المسمري يقصف جبهة بن زايد .. بقصيدة قويه تجتاح مواقع التواصل الاجتماعية ( شاهد) Advertisements بسبب الإمارات : وزير الدفاع المقدشي يحيل عقيد في الجيش اليمني إلى التحقيق .. (تفاصيل) شاهد : أول صورة لنجل حسين الحوثي يحمل رتب ربانية تعرضه للخطر تنبؤات اشهر خبراء الفلك : توسع نفوذ وسيطرة الحوثيين ومحاوله لاغتيال الرئيس هادي .. ووصول شخصية جنوبية يجمع عليها اليمنيون للرئاسة وتحولات طارئة بالسعودية وتراجع لقوى التحالف!( تفاصيل هامة)

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