شكرا لمتابعة خبر عن ناشطة حوثية تحرج كل الزينبيات ونساء اليمن وتظهر في قلب "اروبا" بهيئة متبرجة وسافرة وتكشف مناطقها الحساسة ..شاهد الصرة الصادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ناشطة حوثية تحرج كل الزينبيات ونساء اليمن وتظهر في قلب "اروبا" بهيئة متبرجة وسافرة وتكشف مناطقها الحساسة ..شاهد الصرة الصادمة

نشر الناسط اليمني في مواقع التواصل الاجتماعي " يوسف عجلان " صورة لناشطة حوثية في الخارج تظهر بهيئة سافرة لا تتناسب مع التقاليد اليمنية المحافظة .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة والصورة المرفقة : "واحدة من كتيبة الناشطات الحوثيات الكيوتات المرابطات في العواصم الغربية.

في صنعاء .. أعلن الحوثيون حربا مقدسة على أحزمة البالطوهات وناشطاته يحاربن الاستكبار والعدوان باللبس القصير".

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