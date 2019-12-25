شكرا لمتابعة خبر عن قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتزف هذا الخبر السعيد الذي جعل الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر يطيرون فرحا ( نص الخبر السعيد لكل اليمنيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتزف هذا الخبر السعيد الذي جعل الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر يطيرون فرحا ( نص الخبر السعيد لكل اليمنيين )

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