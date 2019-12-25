شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )
خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والأناقة.
واختارت هيفاء إطلالة بسيطة بـ”الهوت شورت” مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي، وبدت كشابة عشرينية ببشرة مشرقة ومكياج ساحر بألوانه الصيفية الجميلة، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا بجمالها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
وداعا للضعف الجنسي الى الابد..اذا اردت ان تكون فحل مثل الاسد فعليك ان تتناول هذا الشيء على الريق وقبل 30 دقيقة من المعاشرة الزوجية وستصبح اقوى الرجال
شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء )
تناول هذه الوجبات على الفطور او الغداء او حتى العشاء وسوف تغنيك عن الفياجرا وكل المنشطات الجنسية وستجعلك فحل مثل التيس الهائج وسريه الانجاب ايضا
قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتزف هذا الخبر السعيد الذي جعل الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر يطيرون فرحا ( نص الخبر السعيد لكل اليمنيين )
وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة
وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين
رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين )
ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها قائلة “خليك سعيد.. خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل”.
Advertisements
on Sep 21, 2019 at 1:38pm PDT
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الفاضح والمخل الذي يكشف كل مفاتن هيفاء وهبي والمناطق الحساسة من جسدها وجعلها ضمن لائحة أجمل نساء العالم (فيديو خادش للحياء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.