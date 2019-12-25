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صنعاء - ياسمين الخيامي - تناول هذه الوجبات على الفطور او الغداء او حتى العشاء وسوف تغنيك عن الفياجرا وكل المنشطات الجنسية وستجعلك فحل مثل التيس الهائج وسريه الانجاب ايضا

جميع الرجال حول العالم يبحثون عما يجعلهم أكثر فحولة ويبخثون عن الطرق التي تزيد السائل المنوي و زيادة الخصوبة عند الرجال، ويتكون السائل المنوي من البلازما المنوية والحيوانات المنوية، وهو المسئول عن إخصاب البويضة داخل الأنثى لحدوث حالة الحمل، وتنتج الحيوانات المنوية في منطقة الخصيتين، ويتساءل الكثيرون كيف يمكن زيادة السائل المنوي، وهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تعمل على زيادة السائل المنوي وزيادة الخصوبة لدى الرجال، وفي التقرير التالي نرصد لك أكلات تزيد السائل المنوى وزيادة الخصوبة عند الرجال.

أكلات لزيادة الحيوان المنوي

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ويمكن أن يزيد النظام الغذائي الذي يتبعه الرجل من درجة خصوبته ويزيد الحيوانات المنوية لديه، مما يجعل حدوث الحمل في حال القذف أثناء الجماع أكثر جدوى وله تأثير كبير في حدوث الحمل، وهناك أطعمة تساعد على زيادة الخصوبة والسائل المنوي لديك منها الآتي:

السبانخ

تعد السبانخ من الأطعمة التي تزيد من الحيوان المنوي عند الرجال، حيث تحتوي على حمض الفوليك، الذي يزيد من إنتاج الحيوانات المنوية وتكون في حالة صحية سليمة وغير مشوهة، وغنية بالفيتامين.

الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة من المواد الغذائية الغنية بحمض L-arginine، الذي يعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وزيادة إنتاج السائل المنوي، كما أنه مضادة لأكسدة، مما يقلل من الجذور الحرة التي بدورها تسبب التهابات في الجسم وتقلل من جودة ونوعية الحيوانات المنوية.

الطماطم

أيضا هناك الطماطم التي تحتوي مضاد الأكسدة من نوع الليكوبين، والذي يملك القدرة على تحسين صحة وجودة وتعزيز حركة الحيوانات المنوية، ويجنبك إنتاج الحيوانات المنوية المشوهة.

عين الجمل

يملك جوز "عين الجمل" الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تزيد إنتاج الحيوانات المنوية في خصيتي الرجل، كما تملك هي الأخرى الأرجنين، وهو حمض أميني أساسي يزيد تدفق الدم في العضو التناسلي للرجل ويزيد من إثارته الجنسية، وهو يعد منشط جنسي طبيعي.

العنب الأحمر



أيضا يوجد العنب الأحمر، الذي يحتوي على مواد ريسفيراترول المضادة للأكسدة، وتجعل العضو التناسلي الذكري يحتفط بحرارته المناسبة، مما يعود بالفائدة على نوع وقدرة وإنتاج الحيوانات المنوية لدى الذكور.

الموز

كما يمكنك أن تتناول فاكهة الموز الغنية بفيتامين ب 6 الذي يزيد إنتاج الحيوانات المنوية، وفيتامينات ب1 و ا وسي، التي تزيد من جودة وفعالية الحيوانات المنوية، وبالموز إنزيم بروميلين النادر، الذي أثبتت الدراسات فعاليته وقدرته على زيادة الدافع الجنسي والرغبة الجنسية عند الرجال.

الرمان

ويعد الرمان من الأكلات التي تزيد من إنتاج الحيوانات المنوبة، حيث يمكنه تحسين مستويات هرمون الذكورة عند الرجل وبالتالي يعمل على زيادة وجودة الحيوانات المنوية، بجانب احتوائه على الألياف التي تعمل على زيادة انتصاب العضو الذكرى وزيادة الرغبة الجنسية عند الرجل.

الجزر ووزيت الزيتون

وهناك أيضا الجزر الذي يحتوي مادة بيتا كاروتين التي تحافظ على صحة الحيوانات المنوية وقوتها، وزيت الزيتون الذي يخفض الكولسترول الضار في الدم مما يجعل الخصية تكون الحيوانات المنوية السليمة، وبذور اليقطين التي تعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، والبيض الغني بالفوليك والزنك، مما يعزز إفراز هرمون الذكورة لدى الرجال مما يزيد من خصوبة الرجل الجنسية.

أكثر المشروبات التي تزيد الحيوان المنوي

وهناك عدد من المشروبات التي تعمل على زيادة خصوبة الرجل وزيادة الحيوان المنوي، وتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال ومنها عصير الكرفس الذي يحسن الدورة الدموية وبالتالي يعزز الانتصاب ويجعل الخصيتين تعملان بكامل كفاءتهما مما يزيد من إنتاج الحيوانات المنوية وخصوبة الرجل، وهناك عصير الجزر وهو من المشروبات التي تعالج المشاكل الجنسية لدى الرجال وتزيد من رغبته الجنسية وبالتالي تزيد من الحيوانات المنوية.

وأيضا عصير البطيخ، الغني بأحماض السترولين الأمينية، التي تعزز من قدرة الرجل الجنسية عن طريق تحسين الدورة الدموية في منطقة الأعضاء التناسلية، مما يعالج الضعف الجنسي ومشاكل الانتصاب، ويعزز من عمل الخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية بكفاءة عالية، وهناك أيضا عصير الصبار الذي يحسن إنتاج هرمون الذكورة ويزيد الرغبة الجنسية عند الرجل كما أنه مفيد لصحة الإنسان بشكل عام.

زيادة السائل المنوي عند الرجال

زيادة السائل المنوي وقدرة الرجل تعتمد على الحفاظ على مجموعة من الإرشادات والحفاظ على نمط حياة صحي، ويجب على كل رجل الحفاظ على تناول الطعام الصحي حيث إن الطعام يؤثر بشكل كبير على صحة الحيوانات المنوية لدى الرجل وقدرته الجنسية بشكل عام، ويجب الابتعاد عن تناول منتجات الألبان والمقرمشات والحلويات واللحوم المصنعة التي تؤثر على جودة الحيوانات المنوية وتضعفها، وتناول اللحوم غير المصنعة الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والفاكهة والخضراوات والمكسرات.

كما يجب على الرجل ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حتي يحسن من كمية وحركة وشكل الحيوانات المنوية التي تنتجها الخصيتان، حيث إن المشي لمدة 20 دقيقة بشكل يومي وممارسة تمارين خفيفة يحس من الحيوانات المنوية، ويعزز الدورة الدموية في الجسم مما يزيد من رغبة الرجل الجنسية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية والإصابة بالسمنة لهما تأثير سلبي على صحتك الجنسية.

كما يجب على الرجل التقليل من تناول الكافيين، وكذلك ضرورة استعمال المكملات الغذائية اللازمة لجسمك وفق وصفة الطبيب، بجانب ضرورة المواد الكيميائية مثل بخار الزئبق الموجود داخل الغبار المعدني، والاسيتون والستيرين المتواجدة ببلاستيك التغليف، والرصاص في الغبار والطلاء.