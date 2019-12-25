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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...وزارة العدل السعودية تعلن رسميا السماح بالزواج من سعوديات لأبناء هذه الجنسية وبشروط سهلة وميسرة وتحذر المحاكم والقضاة من تحرير عقود نكاح لهذه الفئة

2019/12/25 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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