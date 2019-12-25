عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 5 حوثيين بينهم قيادي في قصف للجيش الوطني بتعز

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لقي 5 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادي مصرعهم، مساء الثلاثاء، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، غربي مدينة تعز.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للمليشيا في منطقة الربيعي، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم قيادي ، كما اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، ميليشيا الحوثى الانقلابية باستمرار انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطنى وتهديد الأمن القومى والمعيشى للشعب اليمنى.

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وأكد عبدالملك، أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وأضاف أن اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة (منع تداول العملة الجديدة) في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وطالب عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن جريفثس، بالضغط على ميليشيا الحوثي للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الميليشيات، بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقرت رسميا منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.