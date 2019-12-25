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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأجهزة الأمنية تنفذ حملة أمنية موسعة بالسكنية وكورنيش المحافظ بعدن الأربعاء 25 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نفذت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة السكنية و كورنيش المحافظ بالعاصمة.

Advertisements وقامت الأجهزة الأمنية، بوضع نقاط تفتيش مفاجئة في كورنيش المحافظ لضبط السيارات الغير مرخصة وإنهاء ظاهرة "مضغ القات" في الأماكن العامة والمتنزهات الخاصة للعائلات بالكورنيش. وأكدت الأجهزة الأمنية، استمرار الحملات الأمنية والنقاط المفاجئة لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ولاقت الحملة الأمنية ارتياحا واسعا وترحيبا كبيرا بين المواطنين والعائلات بالعاصمة عدن.

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