عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في أبين

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة أبين، جنوب البلاد.



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وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع.

وأوضح، أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخراً، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.