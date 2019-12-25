شكرا لمتابعة خبر عن عاجل انفجار عنيف يهز العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/25 الساعة 12:24 صباحاً (سمابرس - متابعات) متعلقات قبائل إب تتداعى وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي Advertisements جريمة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات المجلس الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية وتفاصيل صادمة تجار العاصمة صنعاء : يحددون موقفهم من قرار الحوثي بحظر تداول العملة الوطنية الجديدة بخطوة غير متوقعة الفلكي محمد عياش : يكشف عن مؤشرات الاجواء في اليمن خلال الفترة القادمة

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