شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. يهددحكومة الشرعية بفرض ”أمر واقع“ ويؤكد ”مالم يتم نيله بالسياسة سيتم نيله بالقوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبائل إب تتداعى وتحشد مسلحيها بعد جريمة قتل تورط فيها قيادي ومسئول أمني حوثي جريمة تهز الجنوب ارتكبتها مليشيات المجلس الانتقالي .. مصادر تكشف مكان سري تمت فيه الجريمة وعلاقة المدعو صالح السيد وتنشر صورة للضحية وتفاصيل صادمة تجار العاصمة صنعاء : يحددون موقفهم من قرار الحوثي بحظر تداول العملة الوطنية الجديدة بخطوة غير متوقعة الفلكي محمد عياش : يكشف عن مؤشرات الاجواء في اليمن خلال الفترة القادمة

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