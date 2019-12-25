شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع المقدشي يصاب بالرعب والهلع من الامارات ويقدم على هذه الخطوة التي سببت صدمة كبيرة للجنرال الاحمر..شاهد ما فعله المقدشي ليرضي الاماراتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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