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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..تعليق أمريكي يصعق الملك سلمان وولي عهده ويهز اركان القضاء السعودي بعد اعلان السلطات السعودية اعدام 5 اشخاص لقتلهم خاشقجي وتبرئية القحطاني والعسيري

2019/12/25 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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