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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الانتقالي يقرع طبول الحرب والامارات تباغت الجميع بخطوة جريئة قصمت ظهر القوات السعودية وسببت صدمة كبيرة للرئيس هادي والملك سلمان

2019/12/25 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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