الضالع: مسلحون موالون للانتقالي يهاجمون مقر منظمة "أوكسفام"

هاجم مسلحون سلفيون موالون للانتقالي المدعوم إماراتيا، فجر اليوم الثلاثاء، مقر منظمة اوكسفام وسط مدينه الضالع (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن انفجارات عنيفة هزت مدينه الضالع، اتضح لاحقاً أنها هجوم مسلح استهدف مقر منظمة أوكسفام بالقنابل وقذائف الآربي جي من قبل مسلحين متشددين من أنصار التيار السلفي الموالي للانتقالي الجنوبي.



وبحسب المصادر فقد أدى الهجوم إلى أضرار في مبنى وأثاث المنظمة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وتأتي حادثة استهداف مقر منظمة أوكسفام، ضمن سلسلة عمليات استهداف لمقرات منظمات إنسانية شنها، مسلحون متشددون محسوبون على الانتقالي.



وكانت 6 منظمات انسانية بالمحافظة أعلنت تعليق عملها على خلفية الهجمات التي تعرضت لها المنظمات، وهي(اكتد وميرسي وكير والانقاذ الدولية والغذاء العالمي و irc ) .



وخرج اجتماع واسع للسلطة المحلية والجيش والأمن ورجال الدين والمشائخ والأعيان، يوم الأحد، برفض مثل هذه الأعمال وطالب بضرورة توفير الحماية لكافه المنظمات والعاملين فيها بالمحافظة.



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