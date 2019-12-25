شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الأربعاء 25 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في الجبلية الصحراوية بالحديدة الدبيش يكشف عن طلب 20 مراقباً أممياً في الحديدة مغادرة البلاد مقتل قائد ميداني حوثي وأربعة من مرافقيه بنيران القوات الحكومية غرب تعز إستعدادات لبدء حملة لضبط السيارات غير المرقمة في مديرية صيرة بعدن مسلحون يقطعون طريقاً بين إب والعدين احتجاجا على قتل مواطن برصاص الحوثيين "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء عمليات قصف واستهداف واسعة على المشتركة في الجاح جنوب الحديدة الحوثية تطلق نيران أسلحتها بشكل عنيف على أحياء حيس السكنية بالحديدة تدشين الدورة التدريبية في العنف القائم على النوع الأجتماعي بسيحوت Advertisements وكيل المهرة للشؤون الفنية يناقش المشاريع التعليمية الممولة من البرنامج السعودي الجيش الوطني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الإيرانية البحسني يشيد بجهود رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب حضرموت العبودي يناقش الترتيبات النهائية لأفتتاح مركز غسيل الكُلى بالمهرة مدير عام حصوين يناقش مع مدير عام الاتصالات حاجة المديرية من المشاريع الجعفري يناقش مع المدراء بالديوان الحوافز والمخصصات الشهرية للموظفين والمتعاقدين بالمهرة خوار تلتقي بمدير صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة المهرة محافظ المهرة يوجه بمراجعة كشوفات الموظفين والمتعاقدين لإنهاء الإزدواج الوظيفي شاعر يمني يكتب قصيدة من وحي “قرحة“ القات.. شاهد ماذا شرطة الرياض تقبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من الحضور في إحدى الحفلات النقيب "أسامة الشرعبي" يكشف لــ "الخليج 365" ما حدث منذ الإنقلاب الحوثي.. والأحداث بمحافظة تعز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.