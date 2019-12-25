شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري بمايوه مثير من هولندا! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد ظهورها بالهوت شورت في برشلونة الاسبانية منذ ايام، فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بالمايوه من شواطىء هولندا.

فقد نشرت سما المصري فيديو جديد، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بمايوه بكيني مثير.

وقد نال الفيديو، الذي بلغ طوله اكثر من عشر دقائق، على نسبة مشاهدة عالية اقتربت من النصف مليون بعد ساعات على نشره.

وكانت سما المصري قد أثارت الجدل مؤخرا بحديها عن علاقة قديمة كانت بينها وبين ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كاشفة عن وثيقة توكيل قديم حررته له، وذلك في شهر أغسطس من العام 2003، وأخرى تثبت إلغائها للتوكيل قبل 16 عامًا، ومن ثم تأكيدها بإلغاء التوكيل في شهر يوليو من العام الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري بمايوه مثير من هولندا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.