شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. توجيهات مباشرة لتصفية "بن سلمان" بعد ارتكابة هذه الجريمة المروعة والشعب ينصدم .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ولي عهد أبو ظبي شعر بالفرحة و السعادة بعد عرض برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة مساء الأحد، و الذي كان عن مملكة البحرين التابعة بالأساس له، ولكن لماذا فرح وسعد ببث هذه الحلقة؟
المغرد الإماراتي الشهير بدون ظل وهو ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي و على إطلاع على خفايا الأمور الداخلية كما يقدم نفسه، شرخ لماذا شيطان العرب شعر بالفرح و السعادة بعد عرض برنامج المفروض إنه يفضح حليفه.
وقال بدون ظل في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “الشيخ محمد بن زايد سعادته لاتوصف اليوم بسبب عرض#ما_خفي_اعظم “
و أضاف في تغريدته شارحا التعليمات الجديدة و هدفه منها، حيث قال: “حيث اعطى توجيهاته بتصفية و ،بتقسيم اللجنه الالكترونيه الى قسمين، قسم يدافع عن مملكة البحرين ويقرب الشيخ ناصر بن حمد من ولاية العهد، والقسم الاخر توجيه الفشل داخل البحرين بسبب سياسات الشيخ خليفه بن سلمان ، استغل البرنامج لاهدافه.”
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