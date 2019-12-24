"الحسن طاهر" يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع مبتعثي المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، مع وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، اوضاع الطلاب المبتعثين للخارج من أبناء محافظة الحديدة.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بعدن، لمناقشة المنح المالية المقدمة للطلاب وسبل تذليل الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين. ولفت المحافظ طاهر الى ضرورة الاهتمام بطلاب جامعة الحديدة المبتعثين في مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وتسهيل الحصول على المنح المالية التي تعتبر الهم الأكبر للطلاب المبتعثين خارجيا. بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع البعثات اهتمام الوزارة بكافة الطلاب المبتعثين في الخارج..مثمناً جهو محافظ الحديدة في متابعة قضايا المحافظة في مختلف المجالات.

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