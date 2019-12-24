الجيش الوطني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الإيرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين.

وذكر موقع "سبتمبر نت" بأن الطائرتان كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع ،وتبين بعد فحص حطام الطائرتين انهما كانتا تحملان كميات كبيرة من المتفجرات.

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