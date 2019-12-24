البحسني يشيد بجهود رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، بجهود رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شعب حضرموت الرياضي .



وثمن المحافظ البحسني خلال لقائه ، اليوم ، رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي شعب حضرموت ، المستوى الذي ظهر به فريق كرة القدم في المعسكر الإعدادي بمدينتي تريم وسيئون مؤخراً..مشدداً على ضرورة التمثيل المشرّف في التجمع النهائي للدوري التنشيطي بالجمهورية..مؤكداً دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية للنادي والأندية والرياضيين الذين يحققون انجازات ويشرّفون حضرموت في جميع الألعاب.

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وهنأ المحافظ إدارة ولاعبي وجمهور النادي بالتأهل الى التجمع النهائي للدوري التنشيطي بالجمهورية المزمع إقامته قريباً بمدينة سيئون.

واستعرض رئيس النادي الكابتن عامر بن مرضاح ،جملة النشاطات للنادي في جميع الألعاب والانجازات التي تحققت في عدد من الألعاب، والاستعداد للتجمع النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم.

وأهدت إدارة النادي في ختام اللقاء درعاً تكريمياً للمحافظ ، تقديراً لدعمه للنادي وللنشاط الرياضي في المحافظة .