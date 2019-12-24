العبودي يناقش الترتيبات النهائية لأفتتاح مركز غسيل الكُلى بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد ، ومدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن أحمد بلحاف عدداً من القضايا الطبية والصحية بستشفى الغيضة وآليات العمل الصحي خلال الفترة المقبلة.



وتطرق اللقاء، الى مناقشة بعض الإشكاليات التي تواجه منظومة الكهرباء بمستشفى الغيضة المركزي والترتيبات النهائية لأفتتاح مركز غسيل الكُلى الذي تم انشائه بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.

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واستمع الوكيل العبودي من مدير عام مكتب الصحة والسكان ،عوض مبارك سعد ومدير مستشفى الغيضة، محسن بلحاف الى شرح مفصل عن أحتياجات مركز غسيل الكُلى ومدى جودة الخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين.

وشدد الوكيل العبودي على سرعة الرفع بكافة احتياجات مركز غسيل الكُلى ، وأسماء الكادر الصحي العامل بالمركز قُبيل أفتتاحه خلال الأيام القادمة ، مشيراً الى ضرورة تحسين منظومة الكهرباء بمستشفى الغيضة والتغلب على المشاكل التي تواجهها جرّاء الأحمال الزيادة.

وأشار الوكيل العبودي، على اهمية تأهيل الكادر الطبي ، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأكد العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتمام كبير لقطاع الصحة وعلى أستعداد لتقديم الدعم والمساندة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة المهرة ، لأفتاً الى اهمية التواصل مع الجهات المانحة لتوفير احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي بالمحافظة.