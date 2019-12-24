مدير عام حصوين يناقش مع مدير عام الاتصالات حاجة المديرية من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد اليوم بمكتبه في اجتماع مشترك مع مدير عــام المؤسـسـة العامة للاتصــالات السلكية واللاسلكية بالمحافظة م. محمد مسلم باكريت احتياجات المديرية الملحة من خدمات الاتصالات وقضايا أخرى.



وخلال الاجتماع استعرض الأسد أهم احتياجات المديرية الضرورية في جانب الاتصالات لرفعها للأخ المحافظ في مذكرة مشتركة.

وتضمنت المطالب شراء محطة خاصة بخدمات الإنترنت بحسب المسح المرفوع من مؤسسة الاتصالات وبناء كبينة ألياف في منطقة ذكبريت لخدمة المناطق المجاورة مثل ذكبريت – الوادي – حرضنوت – قذيفوت، وتوفير وسيلة نقل خاصة لمركز حصوين من أجل صيانة الشبكة الهاتفية بالمديرية.

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كما اطّلع مدير عام مؤسسة الاتصالات خلال اللقاء على حيثيات وإجراءات التحقيقات في قضية سرقة الكابلات الخاصة بالاتصالات والتعدي على البنية التحتية وضبط بعض المتهمين الذين تم احالتهم لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة قبل أن يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتم الاتفاق بحضور مدير أمن المديرية على تحويل القضية إلى النيابة العامة بالمحافظة بعد التواصل مع رئيس نيابة الاستئناف واطلاعه على ذلك على أن ترفع مؤسسة الاتصالات مذكرة بهذا الشأن لرئيس نيابة الاستئناف وإحالة القضية إليها، ومذكرات أخرى للجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من إجراءات تمهيدا لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.

كما أقر الاجتماع تكليف مؤسسة الاتصالات برفع التكلفة الإجمالية للكابلات المسروقة لمسارين طولي (3000) متر.

وعبر مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة عن بالغ الشكر والتقدير والثناء لمدير عام مديرية الشيخ ياسر عبدالله الأسد ومدير أمن المديرية العقيد علي مصلح الجماعي ومدير فرع المؤسسة بالمديرية الأخ علي أحمد كتروري ومدير البحث الجنائي بالمديرية لجهودهم وتعاونهم لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على البنية التحتية للاتصالات.