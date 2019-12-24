الجعفري يناقش مع المدراء بالديوان الحوافز والمخصصات الشهرية للموظفين والمتعاقدين بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة التقى وكيل أول محافظة المهرة، الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، اليوم الثلاثاء، بعدد من مدراء العموم في ديوان المحافظة.

Advertisements وناقش اللقاء قضية الحوافز والمخصصات المالية الشهرية، في إطار توجيهات المحافظ الشيخ راجح باكريت. وأكد الجعفري، أن الجميع أمام مسؤولية في إعطاء كل حق لصاحبه وإعادة ترتيبات المتعاقدين المؤهلين وغير المؤهلين. حضر اللقاء كل من مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق خالد حسان، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، عدنان بادينار، ومدير عام الواجبات الزكوية، البخيت عويض ومدير عام الدراسات والبحوث، محمد شملان.

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