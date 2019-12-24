خوار تلتقي بمدير صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقت رئيسه مؤسسة فينا خير يسرى خوار في مكتبها، صباح اليوم، محمد علي مسلم الفقيه مدير عام صندوق الرعايه الاجتماعيه بمحافظة المهرة، وذلك للتعرف على مشروع كفالة الأيتام التي اطلقته مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، في الاونة الاخيرة وعمل شراكه بين المؤسسه والصندوق الرعايه الاجتماعيه.



وخلال اللقاء اعطت خوار شرحا موجزا عن مشروع المؤسسة الجاري العمل علية لكفالة الأيتام من انشاء قاعدة بيانات وحصر بالمحافظة مراعيين بذلك عدم تكرار أسماء الحالات المكفولة من جهة الصندوق وانما هو تكاملي لينال بقية الأيتام الرعاية التي تقدم لهم من خلال الكفالة .

Advertisements

وأوضحت خوار ان الفئة المستهدفة من مشروع كفالة الأيتام والفقراء الاشد فقرا ومعاناة وفق آلية عمل معينة تتبعها المؤسسة في ذلك المشروع، واطلع الاستاذ محمد مسلم على إستمارة الكفالة لليتيم وعلى ما حوته من بيانات تفصيلية ومايطلب من المتكفل للمكفول به.

من جانبه ابدى الاستاذ محمد علي مسلم، اعجابة بالنظام المتبع في المشروع للكفالة و آلية العمل التي ستساهم حقا في نجاح المشروع ومدى تقبل الداعمين وفاعلي الخير ذوي الايادي البيضاء، واضاف انه لابد من وجود حصر الورثه في المحكمه لكي لايكون هناك اي عراقيل وتكون الكفاله قائمه على اكمل وجه لتسهل الإجراءات للطرفين المفيد و المستفيد.

واختتم اللقاء بالشكر والتقدير من قبل رئيسة فينا خير لمدير صندوق الرعاية على زيارته لهم والتعرف اكثر على مشروع كفالة الايتام الذي تنفذة الموؤسسة ضمن مشاريع ختامية في المجال التنموي و الإنساني الإغاثي للعام الجري ٢٠١٩.