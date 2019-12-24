شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” بعد استعراض مؤخراتهن والسير شبه عاريات.. السعودية تلقي القبض على 9 نساء بتهمة خدش الحياء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت العديد من وسائل الإعلام السعودية بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من النساء؛ لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“، الإثنين الماضي.

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وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

هذا الفيديو من داخل بلاد الحرمين

فتاه عارية الصدر في شوارعها

السعوديه بقياده #تركي_آل_الشيخ

مهرجان #ميدل_بيست

ثم يقولون لماذا تقام قمم اسلاميه السعوديه ليست فيها هذه المناظر لا نراها حتى في بعض بلدان اوروبا

بلاد الحرمين الى اين وماذا فعل بك الظالمون

بعد ان كانت تخرج علماء مسلمين pic.twitter.com/B1z1XZxYxm — hamza 🇯🇴 (@hamzeh_jo) December 22, 2019

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hamza @hamzeh_jo

هذا الفيديو من داخل بلاد الحرمين

فتاه عارية الصدر في شوارعها

السعوديه بقياده #تركي_آل_الشيخ

مهرجان #ميدل_بيست

ثم يقولون لماذا تقام قمم اسلاميه السعوديه ليست فيها هذه المناظر لا نراها حتى في بعض بلدان اوروبا

بلاد الحرمين الى اين وماذا فعل بك الظالمون

بعد ان كانت تخرج علماء مسلمين

هذا الفيديو من داخل بلاد الحرمين

فتاه عارية الصدر في شوارعها

السعوديه بقياده #تركي_آل_الشيخ

مهرجان #ميدل_بيست

ثم يقولون لماذا تقام قمم اسلاميه السعوديه ليست فيها هذه المناظر لا نراها حتى في بعض بلدان اوروبا

بلاد الحرمين الى اين وماذا فعل بك الظالمون

بعد ان كانت تخرج علماء مسلمين pic.twitter.com/B1z1XZxYxm — hamza 🇯🇴 (@hamzeh_jo) December 22, 2019

٨

هذا الفيديو من داخل بلاد الحرمين

فتاه عارية الصدر في شوارعها

السعوديه بقياده #تركي_آل_الشيخ

مهرجان #ميدل_بيست

ثم يقولون لماذا تقام قمم اسلاميه السعوديه ليست فيها هذه المناظر لا نراها حتى في بعض بلدان اوروبا

بلاد الحرمين الى اين وماذا فعل بك الظالمون

بعد ان كانت تخرج علماء مسلمين pic.twitter.com/B1z1XZxYxm — hamza 🇯🇴 (@hamzeh_jo) December 22, 2019

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ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات.

لكن مستخدمين كانوا تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.

وأبرز هذه المقاطع كان فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة سعودية تسير رفقة صديقتها على ما يبدو في أحد أسواق الرياض وهي ترتدي ملابس شفافة أظهرت مفاتنها بشكل ملفت.

وحسب الفيديو ، فإن الفتاة التي كانت تسير ارتدت “تيشرت”، ضيق أظهر مفاتنها بشكل واضح وهو ما أثار موجة غضب واسعة ،علي مواقع التواصل في السعودية .





وأظهر الفيديو الفتاة وهي تسير وسط جموع من الشبان في أحد اسواق الرياض، حيث لاحقتها نظرات الشباب وصراختهم الامر الذي استدعى تدخل أحد رجال الامن والطلب منها السير في مكان اخر بعيداً عن تجمعات الشباب. حسب ما هو واضح في الفيديو.

وراجت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة فيديوهات صادمة حوت فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.